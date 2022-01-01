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نصر الله لحكومة الاحتلال: إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون

الإثنين 11 أبريل 2022 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله لحكومة الاحتلال: إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون



بيروت/سما/

قال الأمين العام لحزب الله،  حسن نصر الله: "يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات رجال فلسطين المحتلة وشبّانها ونسائها وأطفالها وشيوخها ".

وأكد انصر الله، في كلمة تناول فيها آخر المستجدات في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، "الوقوفَ بإجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة.

وأشار إلى أنّ "ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو، ومستقبل الكيان الاسرائيلي".

وتوجّه  نصر الله إلى مسؤولي حكومة الاحتلال، قائلاً: "إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني وإحباطهم فأنتم واهمون"، مشدداً: "إذا كنتم تظنون أنّ الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشبّان الفلسطينيِّين فأنتم واهمون".

وبينما اعتبر أنّ "ما يجري في فلسطين المحتلة وحولها يحتاج إلى وقفة طويلة، وإلى مزيد من الدعم والتضامن"، أعرب  نصر الله عن "الدعم والتأييد المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته"، مؤكداً "أننا شركاء له في هذه المعركة، وفي صنع الانتصار".

المقاومة فرضت على العدو في حرب نيسان/أبريل 96 معادلة استمرار عملها
وتناول السيد نصر الله حرب نيسان/أبريل 96، وأكد أنّ "المقاومة استطاعت أن تفرض على العدو معادلة تقوم على حماية المدنيين واستمرار عملها المقاوم".

وأشار إلى أنّ "معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة".

ولفت السيد نصر الله إلى أنّ "الولايات المتحدة تدافع دائماً عن العدو المعتدي ومجازره، وتمنع حتى إدانته".

#حسن نصر الله #حزب الله

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