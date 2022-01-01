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اتحاد المعلمين: غدا- تعليق للدوام مع التواجد

الإثنين 11 أبريل 2022 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: غدا- تعليق للدوام مع التواجد



رام الله/سما/

 أعلن سائد ارزيقات، الأمين العام لاتحاد المعلمين، مساء الإثنين، أنّ فعاليات الاتحاد بالاضراب مستمرة.


وقال ارزيقات في منشور على “فيسبوك” أنه سيتم يوم غد الثلاثاء “تعليق الدوام منذ الصباح مع التواجه”.

وأضاف أنه سيتم تعليق الدوام في المديريات والوزارة بعد الساعة 11:30، على أن يكون هناك اجتماع مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المقترحات المقدمة.


ويأتي إعلان ارزيقات عن تعليق الدوام غد، بعد إعلان مجلس الوزراء المصادقة على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة، واتحاد المعلمين من جهة أخرى لوقف إضراب المعلمين، دون أن يوضح ماهيّة الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

#اتحاد المعلمين

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