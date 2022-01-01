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قناة عبرية: حالة من التأهب للجيش الليلة خوفاً من عمليات جديدة

الإثنين 11 أبريل 2022 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: حالة من التأهب للجيش الليلة خوفاً من عمليات جديدة



القدس المحتلة/سما/

أفاد هيلل بيتون روزين، مراسل القناة 14 العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مزيداً من التأهب واليقظة غير عادة لقوات أمن وجيش الاحتلال، هذه الليلة، خشية من وقوع عمليات جديدة.

وشهد الشهر الحالي العديد من عمليات اطلاق نار، نفذها شبان فلسطينيون، كان أولها في مدينة النقب ونفذها الشهيد محمد ابو القيعان، وبعدها عملية اطلاق نار في مدينة الخضيرة نفذها كلا من الشهيدان خالد وأيمن اغبارية، وبعدها عمليتي حي بني براك وشارع ديزنكوف في تل أبيب، ونفذاها كلا من الشهيد ضياء حمارشة ورعد حازم.

وعلى أثر هذه العمليات، فقد شهدت مدينة جنين والخليل حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواصل اقتحام المدينة، ادى الى استشهاد عدداً من المواطنين.

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