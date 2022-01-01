د. رياض عوض رئيسًا لبلدية طولكرم

طولكرم/سما/

اختار المجلس البلدي المُنتخب في طولكرم، اليوم الإثنين، د. رياض عوض رئيسًا للبلدية.

وعقد المجلس المنتخب لبلدية طولكرم جلسة له اليوم في دار البلدية هي الأولى منذ انتخابه يوم 26 آذار/ مارس الماضي، والتي أسفرت عن فوز قائمة “كرميون” بـ 8 مقاعد مقابل 7 مقاعد لكتلة “البناء والتحرير”.



وترأّس الجلسة غازي الحاج قاسم بصفته أكبر الأعضاء سنًا وتم خلالها انتخاب د. رياض عوض رئيسًا جديدًا للبلدية بعد حصوله على 8 أصوات من بين 15 هم أعضاء المجلس، فيما حصل عزام دحيلية على 7 أصوات.

وجرى خلال الجلسة انتخاب مهند الجلاد نائبًا للرئيس، وعامر شاهين للجنة المالية بعد أن حصل على 8 أصوات مقابل 7 أصوات للدكتور محمد الصويص.

ومن المقرر أن تتم إجراءات التسليم والاستلام بين المجلس الحالي والمجلس المنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة.