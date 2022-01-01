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الأردن يستحدث تأشيرة دخول جديدة مدتها 5 سنوات

الإثنين 11 أبريل 2022 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يستحدث تأشيرة دخول جديدة مدتها 5 سنوات



عمان/سما/

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، الاثنين، استحداث تأشيرة جديدة للدخول الى المملكة لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها؛ بما يسهم في جذب السياح والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن القرار يتضمن السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة، عند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة.


وأشارت الوزارة إلي أنها تعمل من خلال لجان فنية متخصصة على مراجعة إجراءاتها باستمرار؛ بما يعزز مساهمتها الحقيقية ودورها الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وإيجاد البيئة الآمنة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنقلهم من وإلى الأردن.

#الاردن

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