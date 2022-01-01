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تركيا تدين بشدة قتل "إسرائيل" سيدة فلسطينية

الإثنين 11 أبريل 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدين بشدة قتل "إسرائيل" سيدة فلسطينية



أنقرة/سما/

 أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قتل إسرائيل السيدة الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم.

وقدمت الخارجية في بيان، الإثنين، تعازيها لأسرة سباتين وذويها.


وأضافت: "ندين بشدة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل سيدة مدنية فلسطينية لا تشكل أي تهديد، بدون سابق إنذار".


ودعت الخارجية السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت.


وطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لـ"منع تكرر مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية".


والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنة غادة سباتين (47 عاما)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة.


وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن سباتين (أم لستة أطفال)، لم تكن تشكل أي تهديد للجنود ولا تحمل سكينا أو سلاحا.

#تركيا

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