من هو شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد ؟

اسلام آباد/سما/

يتولي شهباز شريف رئاسة وزراء باكستان، خلفًا لعمران خان، بعد أن كان زعيم المعارضة في البرلمان، وزعيم "حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف"، وهو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

ويعرف رئيس الوزراء الباكستاني الجديد بـ"الشريف الأصغر"، وكان قد شغل ثلاث مرات منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب أكبر الأقاليم الباكستانية، ليكون اليوم رئيس الوزراء الـ23 منذ استقلال البلاد عن الهند عام 1947.

ولد شهباز شريف في 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 1951 لأسرة ثرية في إقليم البنجاب، لكنه وعلى غرار شقيقه نواز، شقّ طريقه في عالم السياسة بدلا من إدارة أعمال العائلة، بعد أن تخرج من الكلية الحكومية في لاهور.

وبدأ حياته المهنية في الخدمة العامة، رئيسا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985، ثم انضم إلى المجال السياسي، حيث انتخب لأول مرة عضوًا في برلمان إقليم البنجاب عام 1988.

يعرف شهباز شريف بأنه صاحبة علاقات جيدة مع المؤسسة العسكرية بخلاف شقيقه نواز شريف، رئيس الوزراء السابق المعروف بصداماته المتواصلة مع المؤسسة العسكرية.

وعيّن شهباز شريف، اليوم الإثنين، كرئيس لوزراء باكستان، خلفا لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتًا خلال جلسة البرلمان، فيما قاطع حزب عمران خان عملية التصويت، وأعلن النواب المنتسبون إليه (عددهم 140) استقالتهم من البرلمان.

رئيس الوزراء الباكستاني المرتقب شهباز شريف-عامر قريشي/فرانس برس

أخبار

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء خلفاً لعمران خان

ولم يحصل منافس شهباز شريف، مرشح حزب عمران خان وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، على أي صوت، لكونه قاطع عملية التصويت في اللحظات الأخيرة.

وفي كلمة له قبل عملية التصويت في البرلمان، قال شاه محمود قرشي، نائب زعيم حزب "حركة الإنصاف" التي يتزعمها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: "إننا لن نشارك في عملية تصويت تجرى بإشارات أجنبية، وبيد من هم غير أوفياء للبلاد، بل يعملون من أجل مصالحهم الشخصية".

كما أكد شاه أن "خان سيعود إلى الحكم بأكثرية في الانتخابات القادمة، والشعب الباكستاني سيقرر مستقبل البلاد".

وانتقد المحكمة العليا التي ألغت قرار الرئيس الباكستاني عارف علوي بحلّ البرلمان الجمعة الماضية، وأمرت بالتصويت على قرار سحب الثقة من خان الذي جرى السبت الماضي.