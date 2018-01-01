  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض (فيديو)

الإثنين 11 أبريل 2022 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض (فيديو)



واشنطن/سما/

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه بـ"الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض"، وأنه أيضا "أنظف رجل على وجه الأرض".

وخلال تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولينا، من أجل دعم مرشحين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية، استغل ترامب الفرصة للإشادة بنفسه، واستعاد ما قال إنه حديث أجراه مع صديق قام بوصفه بأنه "أنظف" رجل على وجه الأرض.

وقال ترامب: "تعلمون أنني أخضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، وملايين الأوراق والوثائق، ولم يجدوا شيئا.. أعتقد أنني ربما أكون أكثر البشر صدقا الذين خلقهم الله".

 

ووفقا لقاعدة بيانات Fact Checker في صحيفة "واشنطن بوست"، قدم ترامب 30573 ادعاء كاذبا أو مضللا خلال فترة رئاسته، بمعدل 21 كذبة في اليوم.

#ترامب #واشطن

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

images

بعد عملية تل أبيب.. محافل أمنية اسرائيلية لهآرتس: كشف "المستور" وتعرضنا للإهانة

u

"اسرائيل" وهي تصف العمليات بـ”الإجرام”.. صحيفة عبرية: هل يدخل جنودك الضفة الغربية لـ"توزيع الحلوى"؟

hs

هذا ما انتهت اليه محاكمة أسرى جلبوع...

hq

الحكومة الفلسطينية ترفض قرارا إسرائيليا يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة

1313

انتقاد إسرائيلي لقرار بناء 40 كم بجدار الفصل العنصري.. ما تداعياته ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم