"القوى" بغزة تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه

غزة/سما/

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الاحتلال، من الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين.

واعتبرت القوى في بيان لها، أن تصعيد الاحتلال وتهديده باجتياح مخيم جنين، وحصاره الاقتصادي للمدينة، والجرائم التي يرتكبها جنوده ومستوطنوه، لن تقابل من الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا بمزيد من الانتفاضة الشعبية والمقاومة في الميدان.



وأكدت القوى أنها لن نسمح بالاستفراد بأبناء الشعب الفلسطيني، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد من طرف الاحتلال.

ودعت إلى اعتبار يوم الجمعة (جمعة الوفاء لجنين)، داعيةً الجماهير في الوطن والشتات إلى أوسع فعاليات دعم وإسناد لأهالي الضفة عمومًا، وجنين خصوصًا.

كما دعت إلى اعتبار كافة أيام الأسبوع أيام احتجاجات جماهيرية توسع فيها نقاط الاشتباك وإشعال خطوط التماس رفضًا للعدوان وللحصار وكسرًا للطوق المفروض على جنين، وشراكةً مع الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني.



ووجهت الدعوة إلى أهالي مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، خاصة التجار والعائلات والمؤسسات والحراكات الشعبية والأطر الطلابية والعمالية لتنظيم قوافل كسر الحصار المفروض على مدينة جنين بكل الوسائل وتوسيع حملة (كلنا جنين) لتكون نموذجًا للتكاتف الوطني الفلسطيني.

ودعت كل قوى وفصائل المقاومة في كل مكان للعمل والتنسيق المشترك والتعبئة الشاملة استعدادًا لحماية أهالي جنين في مواجهة الهجمات الإرهابية من الاحتلال.

كما دعت الجماهير إلى الاحتشاد الدائم في باحات وساحات المسجد الأقصى وداخل القدس المحتلة التصدي لاعتداءات وهجمات الإرهاب الاستيطاني على القدس ومقدساتها.