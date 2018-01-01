  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فلسطين النيابية" تطالب بترتيبات لعقد اجتماعاتها في الأقصى

الإثنين 11 أبريل 2022 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فلسطين النيابية" تطالب بترتيبات لعقد اجتماعاتها في الأقصى



عمان/سما/

طالبت لجنة فلسطين في البرلمان الاردني بإجراء ترتيبات من قبل وزارة الأوقاف لزيارة القدس الشريف، وعقد اجتماع للجنة داخل المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد جميل الظهراوي، وبحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني محمد الخلايلة.

وجدد الظهراوي استنكار اللجنة وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وما تتعرض له فلسطين من أعمال وجرائم قتل واعتقالات وغيرها من الانتهاكات.

وثمن جهود وزارة الأوقاف ودائرة أوقاف القدس في رصد انتهاكات المستوطنين والمتطرفين، ورعايتهما وعنايتهما من خلال كوادرهما بالمسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، في المدن الفلسطينية والقدس الشريف ومخيم جنين الذي يتعرض لحصار واعتداء إسرائيلي غاشم.

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن عدد العاملين بالمسجد الأقصى وأوقاف القدس يبلغ 850 موظفا على نفقة الحكومة الأردنية، وتبلغ موازنة أوقاف القدس السنوية 13 مليون دينار تخصص في موازنة الدولة الأردنية، وتقتطع من موازنة الوزارة، علاوة على نفقات أخرى من مستلزمات مثل فرش السجاد وأعمال الصيانة يتم توفيرها بتبرع خاص من الملك عبد الله الثاني.

#فلسطين النيابية #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

فيديو: عضو كنيست يدعو المجندين في صفوف الاحتلال بـ"القاء السلاح "

الأخبار الرئيسية

images

بعد عملية تل أبيب.. محافل أمنية اسرائيلية لهآرتس: كشف "المستور" وتعرضنا للإهانة

u

وهي تصف العمليات بـ”الإجرام”.. صحيفة عبرية لـ"اسرائيل": هل يدخل جنودك الضفة الغربية لـ"توزيع الحلوى"؟

hs

هذا ما انتهت اليه محاكمة أسرى جلبوع...

hq

الحكومة الفلسطينية ترفض قرارا إسرائيليا يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة

1313

انتقاد إسرائيلي لقرار بناء 40 كم بجدار الفصل العنصري.. ما تداعياته ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم