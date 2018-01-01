  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بنك "إسرائيل" يعلن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018 لتصبح 0.35%

الإثنين 11 أبريل 2022 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك "إسرائيل" يعلن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018 لتصبح 0.35%



القدس المحتلة/سما/

أعلن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.25% ليصل بذلك إلى 0.35%، وذلك لأول مرة يقرر فيها بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة الذي كان منخفضا نسبيا منذ العام 2018.

وكانت التوقعات تشير إلى أن يقدم بنك إسرائيل على رفع سعر الفائدة بنسبة تقدر بين 0.1 و0.15%، وجاء رفع نسبة الفائدة بأكبر مما توقعه معظم الخبراء، وقام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2018 لاحتواء التضخم الذي تجاوز الحد المستهدف.

وكان معدل سعر الفائدة الرئيسي في إسرائيل منذ فترة طويلة قد استقر على 0.1%؛ وقررت لجنة السياسة النقدية رفعها بمقدار ربع بالمئة، لتصل بذلك إلى 0.35%؛ علما بأن معظم الخبراء قد يتوقعن رفع الفائدة لتصل إلى 0.25%.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن البنك قد يرفع الفائدة أكثر من مرة لكبح وتيرة ارتفاع الأسعار وتقليص التضخم الحاصل، وذلك في ظل ابتعاد صناع السياسات المالية في إسرائيل عن الائتمان المتدني على خلفية التشديد العالمي، إذ تسعى مختلف الدول لامتصاص صدمات ارتفاعات أسعار السلع التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أن يصل سعر الفائدة الرئيسي خلال عام إلى 1.5% - ستة أضعاف ما كان عليه حتى القرار الحالي.

ويأتي قرار بنك إسرائيل على ضوء قرار الولايات المتحدة الأميركية في آذار/ مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أواخر 2018، في مسعى لمواجهة التضخم المتسارع في الولايات المتحدة.

وبرفع أسعار الفائدة في إسرائيل، ستتأثر الدفعات الشهرية على القروض العقارية والقروض التي يأخذها المواطنون من البنوك ستزداد بموجب الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك الإسرائيلية، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على الذين لديهم عجز في البنك (دين مستحق للبنك).

في المقابل، ستزداد الفائدة على التوفيرات في الحسابات البنكية، وبموجب سعر الفائدة الجديد من المتوقع أن يرتفع القسط الشهري على قروض عقارية بمبلغ مليون شيكل، بمقدار 100 شيكل شهريًا.

ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل فإن التضخم سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 3.6%، ما يعني زيادة في الأسعار لترتفع بذلك عن الهدف الذي حددته الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بنك إسرائيل نموًا في عام 2022 بنسبة 5.5% ومتوسط ​​سنوي للبطالة بنسبة 3.5%.

وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي فوق الصفر بقليل لسنوات طويلة، واعتمد على التدخلات في سعر صرف العملة، حيث ظل حريصا على إضعاف الشيكل ودعم التضخم. وقام بخفض الفائدة مرة واحدة خلال جائحة كورونا، بينما كانت آخر مرة يرفعها فيها قبل 4 سنوات وتحديدا في العام 2018.

#بنك اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

فيديو: عضو كنيست يدعو المجندين في صفوف الاحتلال بـ"القاء السلاح "

الأخبار الرئيسية

images

بعد عملية تل أبيب.. محافل أمنية اسرائيلية لهآرتس: كشف "المستور" وتعرضنا للإهانة

u

"اسرائيل" وهي تصف العمليات بـ”الإجرام”.. صحيفة عبرية: هل يدخل جنودك الضفة الغربية لـ"توزيع الحلوى"؟

hs

هذا ما انتهت اليه محاكمة أسرى جلبوع...

hq

الحكومة الفلسطينية ترفض قرارا إسرائيليا يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة

1313

انتقاد إسرائيلي لقرار بناء 40 كم بجدار الفصل العنصري.. ما تداعياته ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم