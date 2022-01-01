حماس: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل إفلاس

غزة/سما/

أكد محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، أن تهديدات الاحتلال بتجويع الشعب الفلسطيني خاصة في جنين، لن تردع الفلسطينيين وتثني أبنائهم عن المقاومة.

وقال حمادة إن تهديدات الاحتلال دليل على إفلاس كل محاولاته في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني.

وأضاف:" كل مدينة في فلسطين هي حصن عصيّ على الدمار، وكل محاولات الاحتلال الغبية بفرض الجوع لن تجدي نفعاً، وسيخرج له الأبطال من كل صوب".



ونبه إلى أن شعبنا الذي عانى من كل أنواع العذاب، بما فيها التجويع والحصار، لن يُعطي الدنية اليوم ولن يرى منه إلا كل عزيمة وثبات.

وشدد الناطق باسم حماس على أن أبطال جنين ليسوا وحدهم في الميدان، وأن غزة المحاصرة التي تقدمت رغم جراحها لنصرة القدس والأقصى في معركة سيف القدس، وضعت الطوبة الأخيرة في بوابة قبر الحلم الصهيوني.

وقال حمادة إن الفتية الأسود من أبناء جنين تقدموا ليدفعوا الاحتلال إلى الرجوع في عقيدته العسكرية أكثر فأكثر.

وأوضح أننا نشهد منذ انتفاضة الأقصى تراجعاً في أيديولوجية جيش الاحتلال وفكره العسكري، من (إنذار، ردع وحسم)، إلى ثلاثية (دفاع، هجوم واقتصاد).

وأشار إلى أن مشوار الانكسار للاحتلال لم يتوقف وهو وعدٌ قطعه أبناء فلسطين على أنفسهم يأن يجعلوا من هذا العدوّ عبرة قبل أن يرغموه على الرحيل.