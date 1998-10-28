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وفاة مستوطن إرهابي داخل زنزانته قتل فلسطينيًا بطريقة وحشية

الإثنين 11 أبريل 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مستوطن إرهابي داخل زنزانته قتل فلسطينيًا بطريقة وحشية



القدس المحتلة/سما/

توفى مستوطن إرهابي يهودي اليوم الإثنين، في سجن "أيالون" بإسرائيل.
 
وذكر موقع "والا" أن المستوطن الإرهابي غور هامل توفي صباح اليوم داخل زنزانته بعد تدهور حالته الصحية.
 
واحتجت عائلة المستوطن أنه لم يتم إخطارها بوفاته حتى الآن، وألقت باللوم على مصلحة السجون في تعرضه للإهمال الطبي.
 
وذكرت منظمة "هونو" المتطرف أن السجين هامل كان يعاني منذ عدة أشهر من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذه حالة تهدد حياته، وكان ضعيفا للغاية، وبالكاد يستطيع الوقوف على قدميه ويعاني من ألم شديد.
 
وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت بنقله بشكل عاجل إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى للعلاج.
 
وكان هامل قدم التماساً مستعجلاً إلى المحكمة المركزية نظرا لحالته وطالب بتقديم العلاج له، وحددت المحكمة جلسة يوم الأربعاء المقبل.


يشار إلى أن الإرهابي غور هامل من مستوطنة "كريات أربع" ارتكب جريمة قتل وحشية ضد مسن فلسطيني أثناء قطفه الزيتون قرب مستوطنة إيتمار" جنوب الضفة، بتاريخ 28-10-1998 بعد رطم رأسه بحجر كبير وتقطيع أطرافه، وعلى إثرها تمت محاكمته وقضى عقوبة السجن حتى وفاته اليوم.

#الاستيطان

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