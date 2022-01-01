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تمديد اعتقال الناشط سعيد جبارين من أم الفحم

الإثنين 11 أبريل 2022 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال الناشط سعيد جبارين من أم الفحم



أم الفحم/سما/

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال الناشط والطالب الجامعي سعيد جبارين من أم الفحم، لغاية يوم الإثنين المقبل، وذلك بادعاء النيابة العامة استكمال التحقيق.

وكان جبارين قد اعتقل يوم الأحد الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك قبل الإفطار بساعة واحدة، على يد قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال والد الشاب المعتقل، محمد جبارين، في حديث لـ"عرب 48"، إن "سعيد شاب متعلم ومثقف، والشبهات المنسوبة إليه تتعلق بتواجده في القدس والمسجد الأقصى، وهي شبهات غير منطقية إذ أن التواجد في الأقصى والقدس ليس جريمة بل هو أمر اعتيادي وديني".

وأضاف أن "سعيد يدرس في منطقة القدس، ولذلك يتواجد في المدينة هناك بشكل كبير، علمًا أن الشرطة ترفض اطلاع العائلة وطاقم الدفاع على تفاصيل الاعتقال، فيما تدعي الشرطة عدم الانتهاء من التحقيق بعد".

ومما يذكر أن جبارين يدرّس في المدرسة الأهلية في أم الفحم، وهو يدرس اللقب الثاني في جامعة بيرزيت، ومن النشطاء البارزين في المدينة خصوصًا في القضايا الوطنية.

وأثار اعتقال جبارين استنكار أهالي أم الفحم، ومنهم من رأى أن لا حاجة للاعتقال، وأن الاعتقالات التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية لترهيب المواطنين فقط.

#ام الفحم #سعيد جبارين

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