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وقفة للعاملين ببلدية نابلس تضامنا مع جنين

الإثنين 11 أبريل 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة للعاملين ببلدية نابلس تضامنا مع جنين



جنين/سما/

- نظمت نقابة العاملين في بلدية نابلس اليوم، وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال في جنين.


وشارك بالوقفة التي جرت أمام مبنى البلدية العشرات من موظفي البلدية إلى جانب رئيس لجنة إدارة البلدية المهندس أنيس سويدان، مرددين هتافات داعمة لجنين.


وقال رئيس نقابة العاملين ضرار طوقان أن هذه الوقفة جاءت لتوجيه رسائل وفاء واعتزاز لجنين وأهلها.


وطالب الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في جنين وكل الأرض الفلسطينية.


وأعلن أن موظفي البلدية سيتوجهون في الأيام القادمة إلى جنين من أجل التسوق وشراء احتياجاتهم لدعم اقتصادها، وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاحتلال عليها

#جنين

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