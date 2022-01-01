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موكب جنائزي مهيب في وداع الشهيد محمد غنيم في الخضر

الإثنين 11 أبريل 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
موكب جنائزي مهيب في وداع الشهيد محمد غنيم في الخضر



بيت لحم/سما/

شيعت جماهير محافظة بيت لحم واهالي بلدة الخضر جنوب بيت لحم اليوم الاثنين، في موكب جنائزي مهيب، جثمان الشهيد محمد علي احمد غنيم (٢٠عاما) ) الى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالبلدة .

وانطلق الموكب الجنائزي من امام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا الى مسقط رأسه في بلدة الخضر، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، واقيمت الصلاة عليه في الجامع الكبير قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وتخلل مراسم الدفن القاء العديد من الكلمات التأبينية التي استذكرت مناقب الشهيد واستنكرت الجريمة النكراء بحقه ومن قبله الأم غادة سباتين من بلدة حوسان المجاورة.

وطالب المتحدثون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية شعبنا الفلسطيني ومحاكمة حكومة الاحتلال على جرائمها البشعة.

وكان الشهيد غنيم قد اصيب مساء أمس، برصاص الاحتلال على مقربة من منزله المجاور لجدار الضم والتوسع الاستيطاني غرب البلدة.

وعم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم، اليوم، حدادا على روحي الشهيدين محمد غنيم (20 عاما) من الخضر، وغادة سباتين (45 عاما) من حوسان.

#محمد غنيم #الشهيد محمد غنيم #الخضر

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