غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين 11 ابريل 2022، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/17)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15).

ودعت الهيئة، إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على أسماء المسافرين من كشف المسافرين رقم (2022/17) اضغط هنا.

للاطلاع على أسماء المسافرين من كشف المسافرين رقم (2022/15) اضغط هنا.