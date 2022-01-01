  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية: الإرهاب الإسرائيلي لن يثني شعبنا عن الدفاع عن حقوقه ومقدساته

الإثنين 11 أبريل 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف اعمال القتل الوحشية والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية من تصعيد دموي من جانب سلطات الاحتلال يشكل جرائم حرب تمارس بصورة ممنهجة من أجل إرهاب شعبنا وإرغامه على التخلي عن حقوقه المشروعة.

وأضافت أن إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد الجيش والمستوطنين وإعطائهم تصاريح بالقتل يكشف من جديد الطبيعة العدوانية والدموية للاحتلال وإصراره على استباحة الدم الفلسطيني.

وأكد أن هذا التصعيد الدموي يتزامن مع تصاعد وتيرة الاقتحامات عدداً ونوعاً من جانب الجمعيات الاستيطانية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تحاول توظيف هذه الاقتحامات لفرض وقائع جديدة والاخلال بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وحذرت من أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ومؤسساته ستكون له تداعيات خطيرة ستتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها، مشددا على أن هذا العدوان لن يرهب الشعب الفلسطيني ولن يثنيه عن الدفاع عن أرضه ومقدساته.

#الإسلامية المسيحية

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

ه

هرب لزيارة قبر والدته..أسرى نفق الحرية يتحدثون اثناء محاكمتهم اليوم وهذا ما قالوه ..

“يديعوت أحرونوت” : في عش دبابير جنين

مستشرق اسرائيلي : العمليات الأخيرة هزّت إسرائيل وغيّرت قواعد الاشتباك.

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

الاحتلال-في-جنين-1-1536x1025

تفاصيل جديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في جنين بشظايا رصاص أحد جنوده

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم