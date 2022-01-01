كم بلغ أجر أحمد حلمي عن عمله "العصمة في إيدي"؟

وكالات / سما /

يعتبر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ على رأس قائمة النجوم الأعلى أجراً في الدراما الإذاعية هذا العام، وقالت مصادر بأنه حصل على أجر 2 مليون جنيه مقابل مشاركته في مسلسل "العصمة في ايدي" والذي يعتبر من أضخم المسلسلات الإذاعية انتاجيا.

ويشارك في بطولته إلى جانب حلمي عدد كبير من الممثلين منهم ​هنا الزاهد​ ومي كساب وإدوارد وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج مجدي الكدش، الذي يذاع على شبكة إذاعات راديو النيل، التي تضم "ميجا، نغم، راديو هيتس وشعبي إف إم"، فيما تقاضت هنا الزاهد ٧٠٠ الف جنيه نظير مشاركتها في بطولة العمل.

من ناحية أخرى ينتظر حلمي انتهاء شهر رمضان للتجهيز لفيلمه الجديد الذي أعلن عنه من فترة ومن المفترض أن يتم تصويره هذا العام.