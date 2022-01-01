  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أمريكية تلد طفلها فى مرحاض فندق

الإثنين 11 أبريل 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكية تلد طفلها فى مرحاض فندق



وكالات / سما /

قال رجال شرطة إن امرأة كانت في رحلة عمل في جورجيا أنجبت ابنها بشكل غير متوقع أثناء جلوسها على المرحاض في حمامها بالفندق الأسبوع الماضي.

وفقا لموقع "نيويورك بوست" جاءت الولادة  المفاجئة في الوقت الذي خشيت فيه فيكتويا فينيس، من لويزيانا، من إصابتها بنفس ألم المعدة التي أصابت ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات.

المرأة الحامل، التي عانت من آلام في المعدة، ذهبت إلى الحمام في الفندق في منطقة أتلانتا وسرعان ما أدركت أنها ليست مريضة، لكنها كانت في الواقع في حالة مخاض. قالت المرأة لشبكة إن بى سى:"استدرت وكان المولود سقط بالفعل، وأسرعت وأخرجته من المرحاض".

وأضافت :"وجدت منشفة ولففته، كنت جالسه على المرحاض واتصلت بأمي لأقول لها: أمي، لقد رزقت للتو بالطفل".

وقالت الأم أنها وطفلها روكي عولجا وخرجا من المستشفى في حالة جيدة في وقت لاحق من ذلك اليوم على الرغم من الولادة الخطرة.

كانت السيدة وهي أم عزباء، تخطط لتسليم الصبي للتبني لكن دخوله الجامح إلى العالم أعطاها تغييرًا في موقفها. وضحت:"أشعر أن التجربة جعلتني على اتصال به وجعلتني أرغب في الاحتفاظ به. لذلك سأحتفظ به".

#أمريكية #فندق #الولادة #المرحاض

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

ه

هرب لزيارة قبر والدته..أسرى نفق الحرية يتحدثون اثناء محاكمتهم اليوم وهذا ما قالوه ..

“يديعوت أحرونوت” : في عش دبابير جنين

مستشرق اسرائيلي : العمليات الأخيرة هزّت إسرائيل وغيّرت قواعد الاشتباك.

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

الاحتلال-في-جنين-1-1536x1025

تفاصيل جديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في جنين بشظايا رصاص أحد جنوده

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم