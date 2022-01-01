أمريكية تلد طفلها فى مرحاض فندق

وكالات / سما /

قال رجال شرطة إن امرأة كانت في رحلة عمل في جورجيا أنجبت ابنها بشكل غير متوقع أثناء جلوسها على المرحاض في حمامها بالفندق الأسبوع الماضي.

وفقا لموقع "نيويورك بوست" جاءت الولادة المفاجئة في الوقت الذي خشيت فيه فيكتويا فينيس، من لويزيانا، من إصابتها بنفس ألم المعدة التي أصابت ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات.

المرأة الحامل، التي عانت من آلام في المعدة، ذهبت إلى الحمام في الفندق في منطقة أتلانتا وسرعان ما أدركت أنها ليست مريضة، لكنها كانت في الواقع في حالة مخاض. قالت المرأة لشبكة إن بى سى:"استدرت وكان المولود سقط بالفعل، وأسرعت وأخرجته من المرحاض".

وأضافت :"وجدت منشفة ولففته، كنت جالسه على المرحاض واتصلت بأمي لأقول لها: أمي، لقد رزقت للتو بالطفل".

وقالت الأم أنها وطفلها روكي عولجا وخرجا من المستشفى في حالة جيدة في وقت لاحق من ذلك اليوم على الرغم من الولادة الخطرة.

كانت السيدة وهي أم عزباء، تخطط لتسليم الصبي للتبني لكن دخوله الجامح إلى العالم أعطاها تغييرًا في موقفها. وضحت:"أشعر أن التجربة جعلتني على اتصال به وجعلتني أرغب في الاحتفاظ به. لذلك سأحتفظ به".