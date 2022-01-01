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لصحة سليمة خلال شهر رمضان.. إليك نصائح بسيطة ومهمة

الإثنين 11 أبريل 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لصحة سليمة خلال شهر رمضان.. إليك نصائح بسيطة ومهمة



وكالات / سما /

لا شك أن اتباع أنظمة غذائية صحية أمر بالغ الأهمية خلال شهر رمضان.

وللحفاظ على صحة سليمة ومقاومة للأمراض، كشفت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها في تويتر على مدى الأيام الماضية عن نصائح بسيطة ومهمة، هي التالية:

- عزز مائدتك بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضراوات والبقول والشوفان والأسماك.

- قاوم تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والأملاح والخالية من العناصر الغذائية.

- اكسر عاداتك الغذائية المضرة بصحتك. تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الحيوانية والدهون المهدرجة جزئياً وتناول الأغذية قليلة أو منزوعة الدسم.

كما حذرت من أن العادات الغذائية غير الصحية هي بوابة لخطورة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري (النوع الثاني) وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، عوضاً عن دورها في زيادة الوزن والسمنة.

#الصحة #رمضان #الاكل #السعرات الحرارية #شهر رمضان #الصيام #النظام الغذائي

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