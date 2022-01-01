3 حالات يجب فيها إجراء اختبار كورونا

وكالات / سما /

ترتبط عدوى فيروس كورونا وحساسية الربيع بالجهاز التنفسي وكورونا هو مرض معدٍ يسببه فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروس التاجي أما حساسية الربيع هي استجابة الجهاز المناعي الناجمة عن التعرض لمسببات الحساسية، مثل الأشجار أو حبوب اللقاح، في هذا التقرير نتعرف على الحالات التي ينبغي فيها إجراء اختبار كورونا في فصل الربيع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل بعض العلامات الشائعة لفيروس كورونا وحساسية الربيع ما يلي:-

- سعال.

- الصداع.

- التعب.

- إلتهاب الحلق.

- العطس.

- حكة أو دموع في العيون.

- سيلان أو انسداد الأنف.

لماذا يجب عليك إجراء الفحوصات عند ظهور أي أعراض

يمكن أن تجعل الأعراض المتداخلة لكلتا الحالتين من الصعب التفريق بينهما أيضًا ، يتسبب البديل الفرعي لأوميكرون في ظهور أعراض خفيفة ، والتي من السهل التغاضي عنها مثل الحساسية الموسمية.

على الرغم من أن أوميكرون معتدل ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مشكلة صحية خطيرة قد تزعجك على المدى الطويل إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد يمكن أن يكون الوضع أسوأ بالنسبة للأطفال وكبار السن.

للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمرض، قام الخبراء بإدراج ثلاث حالات يجب فيها إجراء الاختبار في فصل الربيع.

إذا قمت بزيارة أماكن مزدحمة

الآن بعد أن استؤنفت المطاعم وصالات السينما وجميع وسائل الترفيه الأخرى ، بدأ معظم الناس في الخروج من منازلهم خلال عطلات نهاية الأسبوع في حين أنه لا بأس من الخروج ، لا تنس اتباع جميع احتياطات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان إذا قمت بزيارة أي مكان مزدحم ، حيث لا يرتدي الناس أقنعة يجب إجراء اختبار كورونا خاصة اذا ظهرت عليك أعراض.

إذا كنت تقابل أشخاصًا معرضين لمخاطر عالية

كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية بسبب ضعف جهاز المناعة قد يصابون بأعراض ومضاعفات شديدة بسبب فيروس كورونا. لذلك ، يُنصح بإجراء الاختبار قبل زيارتهم للتأكد من عدم نقل الفيروس إليهم.

إذا كنت تعاني من أي أعراض

إذا كنت تشاهد أعراضًا مرتبطة بالجهاز التنفسي ولا تتحسن في غضون 2-3 أيام حتى بعد تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، فمن الأفضل إجراء اختبار RT-PCR. لا تتجاهل الموقف لمجرد أن الأعراض خفيفة يمكن أن يزيد العلاج المتأخر من خطر حدوث مضاعفات.