طالع .. قرارات حكومية بغزة دعمًا للمواطنين في شهر رمضان

غزة/ سما /

أقرّت لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي، وذلك بناءً على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وقررت لجنة العمل الحكومي صرف مبلغ (800 شيقل) لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.

وأكدت اللجنة على توفير (25 ألف) طرد غذائي كمساعدة، وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية باعتبار منتفعي شيكات الشؤون كأولوية أولى في تلقي المساعدات والاستفادة من برامجها.

مشيرةً إلى إلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال 48 ساعة وتحت طائلة المسؤولية، مؤكدةً على إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء والطحين من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته، توافقت لجنة العمل الحكومي مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.

واعتمدت اللجنة توصيات وزارة العدل لمنح العفو والإفراج لعدد (44 نزيلاً) ممن انطبقت عليهم الشروط، بمناسبة شهر رمضان.