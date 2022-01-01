  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مُقيّد اليديْن والرجلين" .. الاحتلال يعتقل ضابطًا فلسطينيًا بأمن السلطة

الإثنين 11 أبريل 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مُقيّد اليديْن والرجلين" .. الاحتلال يعتقل ضابطًا فلسطينيًا بأمن السلطة



رام الله / سما /

تستمّر المواجهات في الضفّة الغربيّة المُحتلّة بين الجيش الإسرائيليّ والمُواطنين، وارتفع صباح اليوم عدد الشهداء إلى أربعةٍ خلال 24 ساعة، فيما يستمّر الاحتلال بدفع قوّاته إلى المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة.

في السياق، أقدمت قوّات الاحتلال الإسرائيليّ على اعتقال الضابط بالأمن الوطنيّ الفلسطينيّ عزمي منصور، (أبو أحمد)، (59 عامًا)، من مدينة نابلس، ونشر قريبه، حسّان منصور مدونّةً على صفحته في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) خبر الاعتقال، وأرفق صورًا لعمّه خلال الاعتقال ويظهر فيها وهو مُقيّد اليديْن والرجلين ومُعصّب الأعين، ويقِف إلى جانبه العديد من جنود الاحتلال، كما أكّد نادي الأسير نبأ اعتقاله.

 عُلاوةً على ذلك، قامت المواقع الإسرائيليّة العبريّة بنشر الخبر عن اعتقال الضابط، ونشر صور الاعتقال، وأفاد نادي الأسير باقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفّة الغربيّة، مؤكّدًا اعتقال الضابط الفلسطينيّ، وذكر بيان صادر عن نادي الأسير أنّ الاحتلال اقتحم مناطق متفرقة بالضفة، تخللها اعتقال 26 فلسطينيًا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضدّ جنود الاحتلال والمستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

“يديعوت أحرونوت” : في عش دبابير جنين

مستشرق اسرائيلي : العمليات الأخيرة هزّت إسرائيل وغيّرت قواعد الاشتباك.

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

الاحتلال-في-جنين-1-1536x1025

تفاصيل جديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في جنين بشظايا رصاص أحد جنوده

استشهاد فتى متأثرا بجراحه في جنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم