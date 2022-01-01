  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: الحل يكمن بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه

الإثنين 11 أبريل 2022 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الحل يكمن بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه



رام الله / سما /

استنكر رئيس الوزراء محمد اشتية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله.

وقال: تصعد إسرائيل من عدوانها على شعبنا في كل مكان من جنين إلى الخليل وفي القدس خاصةً، واجتياحات الأقصى المتكررة واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح كل هذا تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.

وأضاف: إسرائيل تمارس سياسة إطلق النار لتقتل، إن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.

وتابع: إن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية، إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي.

والمطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين. إن الحل يكمن بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه وإقامة دولته على الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس، وفق رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال إن المحكمة الإسرائيلية أقرت أمس، اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، مضيفًا أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وغير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال.

وذكر اشتيه أنه في هذه الظروف الحساسة وبالغة الخطورة، أدعو المعلمين إلى وقف إضرابهم فورا وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم.

ويناقش مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية ويستمع إلى تقرير من وزير الداخلية.

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

“يديعوت أحرونوت” : في عش دبابير جنين

مستشرق اسرائيلي : العمليات الأخيرة هزّت إسرائيل وغيّرت قواعد الاشتباك.

في نداء تاريخي..عودة يطالب المجندين العرب برمي سلاحهم في وجه جيش الاحتلال والعودة لشعبهم

الاحتلال-في-جنين-1-1536x1025

تفاصيل جديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في جنين بشظايا رصاص أحد جنوده

استشهاد فتى متأثرا بجراحه في جنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم