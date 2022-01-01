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"الاقتصاد" تحيل 12 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

الإثنين 11 أبريل 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، 12 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، كانت في معظمها مخالفات إشهار أسعار على السلع المعروضة.

وأفادت الوزارة، بأن الطواقم الرقابية سجلت خلال هذه الفترة 132 إخطارا، خلال تنفيذها 182 جولة صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1718 محلاً، وجد من بينها 75 محلا مخالفا.

وبحسب التقرير، فقد ضبطت الطواقم قرابة 4 أطنان، فيما تم سحب 25 عينة مخبرية، بغرض التأكد من سلامة المنتجات، كما تعاملت الطواقم الرقابية مع 110 شكاوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

#وزارة الاقتصاد #الجرائم الاقتصادية #رمضان

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