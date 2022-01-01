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الديوان الملكي الأردني سيصدر بيانا حول تفاصيل العمليه الجراحية للملك

الإثنين 11 أبريل 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديوان الملكي الأردني سيصدر بيانا حول تفاصيل العمليه الجراحية للملك



وكالات

قال مصدر لـ "RT" إن "الديوان الملكي الأردني لم يتبن خبر إجراء الملك للعمليه الجراحية في ألمانيا وسيصدر بيانا بعد إجرائها في مدينة فرانكفورت".

وكانت مواقع إخبارية أردنية أبرزها "موقع عمون" تناقلت  أنباء حول عملية جراحية أجراها الملك الأردني عبدالله الثاني، وقالت إنها تكللت بالنجاح في فرانكفورت دون الاستناد إلى مصادر رسمية، ثمن قام بحذفه.

وذكرت المواقع أن الملك عبد الله "غادر الملك المستشفى، بعد انتهاء العملية إلى مكان إقامته في ألمانيا، حيث سيمضي فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن".

وكان الديوان الملكي الأردني، أعلن في بيان سابق، أن الملك كان يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".

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