استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

بيت لحم / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الاحد، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد علي غنيم (21 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، متأثرًا بجراحه من رصاصة جندي "إسرائيلي".

وارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى ثلاثة، بينهم سيدتان، كانت قوات الاحتلال قد اطلق عليهما الرصاص الحي عمدًا، إحداهما في بيت لحم، والأخرى في الحرم الأبراهيمي بالخليل، بزعم تنفيذ عملية طعن.

والشهيد غنيم لاعب كرة القدم في نادي الخضر في بيت لحم وسبق له المشاركة في دوري المحترفين.

وتأتي هذه الجريمة استمراراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والرياضة الفلسطينية التي يقتل لاعبيها ويدمر منشآتها منذ سنوات بما يخالف المعايير والقوانين الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.