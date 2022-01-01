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شباب البريج أول المتأهلين للمربع الذهبي في كأس وائل عيسى

الإثنين 11 أبريل 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب البريج أول المتأهلين للمربع الذهبي في كأس وائل عيسى



غزة / سما /

تأهل شباب البريج إلى المربع الذهبي من كأس الشهيد وائل عيسى لكرة السلة، عقب فوزه الثمين على خدمات دير البلح بنتيجة (75/100)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة، ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

ونجح شباب البريج بالتفوق بهذه المباراة، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 16/28 لصالح شباب البريج  

الربع الثاني: 15/18 لصالح خدمات الدير

الربع الثالث: 21/33 لصالح شباب البريج  

الربع الرابع: 20/23 لصالح شباب البريج  

أدار اللقاء تحكيمياً: مؤمن الجربة، أحمد شحادة، موسى غنام، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي حسن الحشاش، ميقاتي "24 ثانية" حسين حمدان.

وتستكمل لقاءات البطولة غداً الاثنين، بلقاء خدمات البريج مع خدمات خانيونس، ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

#وائل عيسى #كرة السلة #خدمات دير البلح

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