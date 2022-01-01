نادٍ ينسحب من البطولة الرمضانية و(3) مباريات عصر اليوم

غزة / سما /

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الياسين الرمضانية لكرة القدم، عن انسحاب النادي الأهلي الفلسطيني من المباراة الأخيرة له ضمن المجموعة الثالثة "غزة والشمال"، التي كان مقررا إقامتها غدا الاثنين على ملعب بيت حانون أمام شباب جباليا.

وأوضح عبد الحميد مهنا عضو اللجنة المنظمة للبطولة أن الأهلي تقدم رسميا بالاعتذار عن خوض المباراة، مما يعني خسارة الفريق (٣/صفر) إداريا.

وبذلك يتبقى غدا ثلاث مباريات ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات وهي:

⚽️ الشاطئ × غزة الرياضي (ملعب اليرموك)

⚽️ الهلال × الصداقة (ملعب فلسطين)

⚽️ شباب خان يونس × خدمات خان يونس (استاد خان يونس).