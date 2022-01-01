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محمد صلاح ضمن قائمة أحلام يوفنتوس الصيفية

الإثنين 11 أبريل 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح ضمن قائمة أحلام يوفنتوس الصيفية



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن قائمة اللاعبين التي حددها يوفنتوس، لتعويض رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن يوفنتوس رحيل ديبالا، بنهاية الموسم الجاري، بعدما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وبحسب شبكة "سبورت ميديا سيت" الإيطالية، فإن يوفنتوس بدأ التخطيط للموسم المقبل، والذي يستهدف الفريق من خلاله تحقيق الثلاثية التاريخية.

وألقى التقرير الضوء على الأسماء المرشحة لخلافة ديبالا في يوفنتوس، والتي يأمل النادي في التعاقد مع أحدها خلال الصيف المقبل.

وضمت القائمة الموضوعة على طاولة إدارة اليوفي محمد صلاح (ليفربول)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، راسبادوري (ساسولو)، نيكولاس زانيولو (روما).

وختمت الشبكة بأن راتب محمد صلاح، يعد أزمة كبيرة ليوفنتوس، كما أن النجم المصري في طريقه لتجديد عقده مع ليفربول.

#محمد صلاح #باولو ديبالا #يوفنتوس #ليفربول

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