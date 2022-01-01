فيديو.. قمة مانشستر سيتي وليفربول تنتهي بتعادل مثير

وكالات / سما /

انتهت قمة ليفربول ومانشستر سيتي بلا غالب ولا مغلوب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

السيتي كان من بادر بالتسجيل بهدف مبكر عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين، لكن رد فعل الضيوف لم يتأخر كثيراً بتدوين هدفاً مميزاً عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا، من صناعة ترينت أليكسندر أرنولد.

وضرب جابرييل جيسوس مصيدة التسلل بنجاح وتوغل لينفرد بأليسون بيكر ويضع الكرة في شباك ليفربول، بعد تمريرة هوائية رائعة من زميله جواو كانسيلو، ليدون الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 36.

وبعد انتهاء الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين لهدف، دخل الريدز الميدان عقب الاستراحة بقوة، ونجح الفريق في تدوين هدف التعادل من توقيع السنغالي ساديو ماني، الذي تلقى تمريرة حريرية من زميله محمد صلاح في الدقيقة 46.

واستمر التعادل مسيطر على لوح النتيجة بهدفين لكل فريق حتى صافرة النهاية، ليرفع ليفربول نقاطه للرقم 73 ويبقى في الوصافة خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي وصل للنقطة 74.