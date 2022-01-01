كريستيانو رونالدو يعتذر عن لقطته المثيرة للجدل بعد الخسارة من إيفرتون

وكالات / سما /

أصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاراً على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أسقط هاتف مشجع على الأرض وذلك تعبيراً عن إحباطه بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون يوم أمس.

وأصيب رونالدو بالإحباط بعد هزيمة فريقه أمام إيفرتون يوم السبت وذلك بعد خروجهم المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا، وعدم تحقيق اليونايتد لأي فوز في آخر مباراتين حيث تعادل 11 مع ليستر سيتي ثم تعثر بالخسارة أمام التوفيز، ولذلك كان رونالدو غاضباً وقام بالإطاحة بهاتف أحد مشجعي إيفرتون أرضاً

وقال رونالدو تعليقاً على هذا الحدث : “ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة كتلك التي نواجهها”.

وأضاف : “مع ذلك يجب علينا أن نتحلى بالصبر والاحترام وأن نكون مثالاً يحتذى به، أود أن أعتذر عن غضبي وإذا أمكن، فأنا أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية”.

وتعقد موقف يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يأتي في المركز السابع برصيد 51 نقطة من 31 مباراة وهو بعيد حالياً عن تحقيق هدفه وهو المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.