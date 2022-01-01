جنين تودع ابنها الفتى محمد زكارنة

رام الله / سما /

شيع الاف المواطنون في جنين اليوم الإثنين، جثمان الشهيد محمد زكارنة (17 عامًا)، والذي ارتقى صباحًا متأثرًا بجروحه التي أصيب بها مساء الأمس على يد قوة إسرائيلية خاصة في جنين.

وأوضحت وزارة الصحة صباح اليوم أن الشهيد زكارنة أصيب يوم أمس برصاصة متفجرة في الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عدوان على المدينة أدت لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية ما أحدث نزيفاً حاداً تطلَّب تزويده بثمانين وحدة دم إضافة إلى الصفائح، ولم تنجح كافة الجهود الطبية لإنقاذ حياته.

واستشهد زكارنة في مستشفى الرازي. وقبل تشييع جثمانه، نقل في مسيرة غاضبة من مستشفى الرازي إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.

وأعلنت حركة فتح إقليم جنين صباح اليوم الحداد الشامل والإضراب العام في المدينة.