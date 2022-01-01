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وزيرة الصحة: وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و668 حالة تعاف

الإثنين 11 أبريل 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و668 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة، و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و668 حالة تعافٍ، منذ الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة الوفاة سجلت في الضفة، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: 98 إصابة في قطاع غزة، و112 في الضفة الغربية، و120 في مدينة القدس.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 162، قطاع غزة 356، مدينة القدس 150.

ولفتت إلى وجود 14 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا

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