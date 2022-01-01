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"التعليم العالي" تطلق مسابقة أفضل عمل طوعي في مؤسسات التعليم العالي

الإثنين 11 أبريل 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مسابقة لأفضل عمل طوعي في مؤسسات التعليم العالي، ضمن البرنامج الوطني للخدمة التطوعية للشباب الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وتأتي المسابقة ضمن خطط الوزارة، للوقوف على واقع العمل الطوعي في مؤسسات التعليم العالي وآليات تطويره ودمجه، وبما ينسجم مع رؤية الحكومة في إشراك مختلف فئات المجتمع في هذا العمل.

يُذكر أن برنامج الخدمة المدنية المجتمعية هو نتاج عمل فريق يقوده مكتب رئيس الوزراء ويضم مجموعة من الشركاء من منظمات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

ويهدف البرنامج لتعزيز روح العمل الطوعي في المجتمع الفلسطيني ولدى الشباب خاصة، لمساعدتهم في اكتساب خبرات ومهارات وتطوير ذاتهم، وإتاحة الفرصة لهم بالحصول على أفضل الفرص في سوق العمل.

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