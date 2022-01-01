  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الإثنين 11 أبريل 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وعرف من بين المعتقلين:

١. القيادي في حماس الشيخ إسماعيل النطاح- إذنا غرب الخليل
٢. حمزة أبو حسين- الخليل
٣. بلال عبد العزيز- الخليل
٤. محمد زيتون- القدس
٥. معاذ زيتون- القدس
٦. تامر المحتسب- القدس
٧. محمود محمد حجة- برقة شمال نابلس
٨. معن أحمد صلاح- برقة
٩. محمد يعيش ربايعة- ميثلون جنوب جنين
١٠. المحرر علي عصام سياغة- سلواد شرق رام الله
١١. عزمي منصور- كفر قليل جنوب نابلس
١٢. أحمد عماد أبو شرار- مخيم العروب شمال الخليل
١٣. عبيدة الراعي- مخيم العروب
١٤. شادي طلوزي- مخيم طولكرم
١٥. المحرر فضل الكردي- كفر قليل
١٦. عادل حلاوة- كفر قليل
١٧. رامي القني- كفر قليل
١٨. ثائر العامر- كفر قليل
١٩. زياد العامر- كفر قليل
٢٠. فراس فايز منصور- كفر قليل
٢١. لؤي ياسر العامر- كفر قليل
٢٢. فايز عبد الرحمن ربايعة- ميثلون
٢٣. المحرر مصطفى عيد جواد- برقين غرب جنين

الأكثر قراءة اليوم

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

إسرائيل: لافروف تخلّص من الوفد العربيّ الزائر لموسكو باعتباره “مصدر إزعاج”!

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

فيديو: عضو كنيست يدعو المجندين في صفوف الاحتلال بـ"القاء السلاح "

الأخبار الرئيسية

الاحتلال-في-جنين-1-1536x1025

تفاصيل جديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في جنين بشظايا رصاص أحد جنوده

استشهاد فتى متأثرا بجراحه في جنين

khfgs

إصابة مستوطنين برصاص الأمن الفلسطيني قرب نابلس (صور وفيديو)

شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم