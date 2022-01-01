الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وعرف من بين المعتقلين:



١. القيادي في حماس الشيخ إسماعيل النطاح- إذنا غرب الخليل

٢. حمزة أبو حسين- الخليل

٣. بلال عبد العزيز- الخليل

٤. محمد زيتون- القدس

٥. معاذ زيتون- القدس

٦. تامر المحتسب- القدس

٧. محمود محمد حجة- برقة شمال نابلس

٨. معن أحمد صلاح- برقة

٩. محمد يعيش ربايعة- ميثلون جنوب جنين

١٠. المحرر علي عصام سياغة- سلواد شرق رام الله

١١. عزمي منصور- كفر قليل جنوب نابلس

١٢. أحمد عماد أبو شرار- مخيم العروب شمال الخليل

١٣. عبيدة الراعي- مخيم العروب

١٤. شادي طلوزي- مخيم طولكرم

١٥. المحرر فضل الكردي- كفر قليل

١٦. عادل حلاوة- كفر قليل

١٧. رامي القني- كفر قليل

١٨. ثائر العامر- كفر قليل

١٩. زياد العامر- كفر قليل

٢٠. فراس فايز منصور- كفر قليل

٢١. لؤي ياسر العامر- كفر قليل

٢٢. فايز عبد الرحمن ربايعة- ميثلون

٢٣. المحرر مصطفى عيد جواد- برقين غرب جنين