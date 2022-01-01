الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.
وعرف من بين المعتقلين:
١. القيادي في حماس الشيخ إسماعيل النطاح- إذنا غرب الخليل
٢. حمزة أبو حسين- الخليل
٣. بلال عبد العزيز- الخليل
٤. محمد زيتون- القدس
٥. معاذ زيتون- القدس
٦. تامر المحتسب- القدس
٧. محمود محمد حجة- برقة شمال نابلس
٨. معن أحمد صلاح- برقة
٩. محمد يعيش ربايعة- ميثلون جنوب جنين
١٠. المحرر علي عصام سياغة- سلواد شرق رام الله
١١. عزمي منصور- كفر قليل جنوب نابلس
١٢. أحمد عماد أبو شرار- مخيم العروب شمال الخليل
١٣. عبيدة الراعي- مخيم العروب
١٤. شادي طلوزي- مخيم طولكرم
١٥. المحرر فضل الكردي- كفر قليل
١٦. عادل حلاوة- كفر قليل
١٧. رامي القني- كفر قليل
١٨. ثائر العامر- كفر قليل
١٩. زياد العامر- كفر قليل
٢٠. فراس فايز منصور- كفر قليل
٢١. لؤي ياسر العامر- كفر قليل
٢٢. فايز عبد الرحمن ربايعة- ميثلون
٢٣. المحرر مصطفى عيد جواد- برقين غرب جنين