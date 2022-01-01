الفوج الخامس من معتمري غزة يغادر عبر معبر رفح

غزة/ سما /

بدأت مغادرة الدفعة الأولى من الفوج الخامس من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الخامس، البالغ عدده 600 معتمر على دفعة واحدة، اليوم الإثنين، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.