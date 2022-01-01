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نجل فنانة مصرية يقتل والد زوجته خلال شجار بمقهى

الإثنين 11 أبريل 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل فنانة مصرية يقتل والد زوجته خلال شجار بمقهى



القاهرة / وكالات /

اهتز الوسط الفني المصري بحادثة قتل نجل الفنانة المصرية الراحلة، سحر كامل، والد زوجته؛ إثر خلافات مادية بين العائلتين.


وقالت زوجة القتيل لوسائل إعلام مصرية إن الواقعة بدأت عندما شارك زوجها عزت، والد المتهم كريم.ع، في مشروع بمبلغ وقدره 50 ألف جنيه، حيث اتفقا معا بأن المجني عليه سيأخذ مبلغا شهريا مقابل أمواله.

وأضافت أن "والد المتهم أخل بعقده، وبدأ يتحجج بأن المحل لديه خسارة بعد أن أعطاهم ثلاثة شهور فقط ثم توقف"، مشيرة إلى أن والدها تحمل 4 شهور لم يتقاضاها من والد المتهم".

وأظهرت التحقيقات أن شجارا وقع بين المتهم والمجني عليه عزت حسين خلال جلسة الصلح في أحد مقاهي منطقة عقب الإفطار بساعات.


وخلال تبادل الحديث بين الزوج وحماه، احتد أحدهما، فتطور الأمر لمشادة كلامية، وقعت على إثرها مشاجرة دامية، قُتل فيها والد الزوجة بواسطة حجر من الرخام على يد صهره.


وعُرفت الفنانة المصرية الراحلة سحر كامل بأدوارها في فيلمي: "الناظر" و"وش إجرام".

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