ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

وكالات

تدل بيانات وزارة الداخلية الفرنسية على أنه بعد فرز 97% من الأصوات لا يزال الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، يتقدم في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 27,6% من الأصوات.

أما زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني، مارين لوبان، فتحتل المرتبة الثانية بعد حصولها على 23,41%، وزعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلونشون، المرتبة الثالثة بعد حصوله على 21,95%.

كما تدل المعطيات الأخيرة على أنه يتصدر في منطقة العاصمة الفرنسية جان لوك ميلونشون، حيث حصل على 30,24% من الأصوات، ويليه الرئيس ماكرون (30,19%) ومارين لوبان (12,97%).

وفي العاصمة باريس نفسها حصل ماكرون على 35,33% من الأصوات وميلونشون – على 30,09%، فيما تحتل مارين لوبان المرتبة السادسة بعد حصولها على 5,54%.

وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 24 أبريل الجاري.