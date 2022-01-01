فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين:
* "هآرتس":
- يهودي مريض نفسي حاول خطف سلاح جندية وقتل برصاص قائد منطقة الضفة
- ثأر جنين: الإغلاق يمس بالتجارة وهذا سيؤدي إلى التصعيد
- المحكمة العليا: يمكن مقاضاة السلطة الفلسطينية لأنها تدفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء
- الحكومة تقر إقامة 7 مستوطنات بالنقب لليهود
- البروفسور جولدرايخ الذي دعا إلى مقاطعة جامعة اريئيل سيحصل على جائزة إسرائيل بأمر من المحكمة
* "يديعوت احرونوت":
- جنين القنبلة الموقوتة التي يجب تفكيكها
- جنين كانت رمزا للمقاومة وأصبحت الأكثر خطرا
- عضو الكنيست أيمن عودة دعا العرب ممن يخدمون بالشرطة إلى رمي سلاحهم والعودة إلى حضن شعبهم
- طاقم من المدراء العامين يدرس قطع حقوق أبناء عائلات منفذي العمليات من العرب
- ألمانيا تطرد اللاجئين السوريين ليحل محلهم الأوكران
* "معاريف":
- تراجيديا: مريض نفسي حاول خطف سلاح جندية وقتل برصاص ضابط كبير يخدم في الضفة
- قوة عسكرية بالقرب من جنين أطلقت الرصاص على سيارة شقيق منفذ عملية تل أبيب لكنه تمكن من الهرب
- وزراء ميرتس يعارضون سحب حقوق منفذي العمليات
- بينت أجرى مشاورات بهدف منع إسقاط الحكومة