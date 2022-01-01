رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين:

* "هآرتس":

- يهودي مريض نفسي حاول خطف سلاح جندية وقتل برصاص قائد منطقة الضفة

- ثأر جنين: الإغلاق يمس بالتجارة وهذا سيؤدي إلى التصعيد

- المحكمة العليا: يمكن مقاضاة السلطة الفلسطينية لأنها تدفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء

- الحكومة تقر إقامة 7 مستوطنات بالنقب لليهود

- البروفسور جولدرايخ الذي دعا إلى مقاطعة جامعة اريئيل سيحصل على جائزة إسرائيل بأمر من المحكمة

* "يديعوت احرونوت":

- جنين القنبلة الموقوتة التي يجب تفكيكها

- جنين كانت رمزا للمقاومة وأصبحت الأكثر خطرا

- عضو الكنيست أيمن عودة دعا العرب ممن يخدمون بالشرطة إلى رمي سلاحهم والعودة إلى حضن شعبهم

- طاقم من المدراء العامين يدرس قطع حقوق أبناء عائلات منفذي العمليات من العرب

- ألمانيا تطرد اللاجئين السوريين ليحل محلهم الأوكران

* "معاريف":

- تراجيديا: مريض نفسي حاول خطف سلاح جندية وقتل برصاص ضابط كبير يخدم في الضفة

- قوة عسكرية بالقرب من جنين أطلقت الرصاص على سيارة شقيق منفذ عملية تل أبيب لكنه تمكن من الهرب

- وزراء ميرتس يعارضون سحب حقوق منفذي العمليات

- بينت أجرى مشاورات بهدف منع إسقاط الحكومة