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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 11 أبريل 2022 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين:

* "هآرتس":

- يهودي مريض نفسي حاول خطف سلاح جندية وقتل برصاص قائد منطقة الضفة  

- ثأر جنين: الإغلاق يمس بالتجارة وهذا سيؤدي إلى التصعيد  

- المحكمة العليا: يمكن مقاضاة السلطة الفلسطينية لأنها تدفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء  

- الحكومة تقر إقامة 7 مستوطنات بالنقب لليهود  

- البروفسور جولدرايخ الذي دعا إلى مقاطعة جامعة اريئيل سيحصل على جائزة إسرائيل بأمر من المحكمة

* "يديعوت احرونوت":

- جنين القنبلة الموقوتة التي يجب تفكيكها  

- جنين كانت رمزا للمقاومة وأصبحت الأكثر خطرا  

- عضو الكنيست أيمن عودة دعا العرب ممن يخدمون بالشرطة إلى رمي سلاحهم والعودة إلى حضن شعبهم

- طاقم من المدراء العامين يدرس قطع حقوق أبناء عائلات منفذي العمليات من العرب  

- ألمانيا تطرد اللاجئين السوريين ليحل محلهم الأوكران  

* "معاريف":  

- تراجيديا: مريض نفسي حاول خطف سلاح جندية وقتل برصاص ضابط كبير يخدم في الضفة  

- قوة عسكرية بالقرب من جنين أطلقت الرصاص على سيارة شقيق منفذ عملية تل أبيب لكنه تمكن من الهرب

- وزراء ميرتس يعارضون سحب حقوق منفذي العمليات  

- بينت أجرى مشاورات بهدف منع إسقاط الحكومة

#الصحف الإسرائيلية

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