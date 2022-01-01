رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر استشهاد مواطنتين وشاب في بيت لحم والخليل.

كما ركزت على تحذير الرئاسة من خطورة تعليمات بينيت لجيشه بالقتل والتنكيل بأبناء شعبنا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد المواطنتين مها الزعتري وغادة سباتين والشاب محمد غنيم

- الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل الاحتلال لسيدة في بيت لحم ويطالب بتقديم الجناة للعدالة

- اشتية يشارك المناضلة أم ناصر أبو حميد الإفطار: قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة والحكومة

- أبو ردينة: نحذر من خطورة تعليمات بينيت للقتل والتنكيل بأبناء شعبنا

- الشيخ: لا بديل عن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال

- بعد توصيفها إسرائيل أنها دولة فصل عنصري: مشروع قانون في الكونغرس لمنع تمويل "أمنستي"

- الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بأحد الشعانين والآلاف يشاركون في مسيرة بالقدس

- المعتقل ياسر رحال من سيلة الظهر حرا بعد 20 عاما في الأسر

* "الأيام":

- الاحتلال يقتل أما لستة أطفال في حوسان ومواطنة أخرى بالخليل وشابا في بلدة الخضر

- الرئاسة تحذر من خطورة تعليمات بينيت للقتل والتنكيل بأبناء شعبنا

- قناة عبرية: غانتس سيوافق على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

- إصابات برصاص الاحتلال خلال عمليات اقتحام في عدة مناطق بالضفة

- جنين: نجاة والدة وشقيقي الشهيد رعد من محاولة وحدات إسرائيلية اغتيالهم

- بينيت يهدد: إسرائيل بدأت الهجوم ولا قيود على عمل الجيش و"الشاباك"

- قتيل يهودي بـ 50 رصاصة حاول خطف سلاح مجندة قرب عسقلان

- "العليا" الإسرائيلية: السلطة تتحمل مسؤولية عمليات تم تنفيذها وعليها دفع تعويضات

- "الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على إضافة 40 كيلومترا لجدار الفصل العنصري

- غضب إسرائيلي من طريقة تناول وسائل إعلام للعمليات

- إسرائيل نحو سحب "التأمين" من عائلات منفذي العمليات

- المحافظ الرجوب لـ"الأيام": الاحتلال ينتقم من محافظة جنين وسكانها

- الحرب الأوكرانية: العثور على 1222 جثة بمنطقة كييف والقصف مستمر

- الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون ولوبان يتأهلان الى الدورة الثانية

* "القدس":

- استشهاد مواطنتين وشاب في بيت لحم والخليل

- إصابات بعدة مناطق واستهداف الصيادين بغزة

- اقتحامات للمسجد الأقصى ومحاكاة لـ "قربان الفصح" عند القصور الأموية ومنع الاعتكاف

- بينيت يعلن عن تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية ويهدد بتصفية كل من له علاقة بالعمليات المسلحة

- "العليا الإسرائيلية" تحمل السلطة مسؤولية تنفيذ عمليات بدفعها مخصصات للأسرى

- توقع ربط 30 موقعا استيطانيا عشوائيا بشبكة الكهرباء

- وزير الجيش الإسرائيلي سيوافق على بناء وحدات استيطانية جديدة

- "الكابينيت" يوافق على خطة غانتس لسد ثغرات جدار الفصل العنصري

- الكنائس المسيحية التي تسير على التقويم الغربي تحتفل بأحد الشعانين

- العثور على أكثر من 1200 جثة في منطقة كييف والقصف الروسي مستمر