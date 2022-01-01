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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في الخليل

الإثنين 11 أبريل 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشابين حمزة سعيد أبو حسين (19 عاما)، وبلال محمد خليل عبد العزيز (34 عاما)، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت الطفلين عبيدة عماد حسن الراعي (16 عاما)، وأحمد عماد أبو شرار (16عاما)، والمواطن إسماعيل طلب النطاح (50 عاما) من بلدة إذنا غربا.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيدة مها كاظم الزعتري التي ارتقت مساء أمس بمحاذاة الحرم الإبراهيمي، وسلمت شقيقيها حازم وسيف بلاغين لمقابلة مخابراتها.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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