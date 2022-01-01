طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 11 ابريل 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الليل لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.