“الموحدة” تدين جريمة الإعدام الميداني للشهيدة سباتين

القدس المحتلة/سما/

استنكرت القائمة العربية الموحدة، مساء أمس الأحد، جريمة الإعدام الميداني من قبل الجيش الإسرائيلي للشهيدة غادة سباتين من قرية حوسان غرب بيت لحم، وتركها تنزف حتى الموت رغم أنها لم تكن تحمل أي سلاح ولم تشكل خطرًا على أحد.

وقالت القائمة في بيان لها، إنها “ضد قتل الأبرياء من أي طرف كانوا”، محذرةًا من “الإنجرار لحالة من الهلع والفوضى والعنف وقتل المواطنين الأبرياء والعزل نتيجة لثقافة التحريض والعنصرية والكراهية”. وفق نص بيانها.



وذكرت أن رئيس القائمة العربية منصور عباس احتج في تواصله مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على عملية قتل سباتين، وطالب بإجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة ومنع تكرار مثلها، وأكد أن “قتل الأبرياء من أي طرف كان هو أمر مرفوض ومستنكر، ويجب محاسبة الجنود أمام القضاء”. وفق البيان.