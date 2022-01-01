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جنين: تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والمساندة للأسرى

الأحد 10 أبريل 2022 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والمساندة للأسرى



جنين/سما/

 واصل ذوو الشهداء وفعاليات من جنين ومخيمها، مساء اليوم الأحد، تنظيم الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ودعما وإسنادا للأسرى المرضى والحركة الأسيرة وتنديدا بالعدوان المستمر بحق أهالي جنين ومخيمها.  

وشارك في الاعتصام، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم من جنين ومخيمها، وأسرى محررون، وممثلين عن حركة فتح، وفعاليات من المحافظة ومتضامنون.

 وأكد المشاركون، الاستمرار في تنظيم الوقفات الداعمة والمساندة للحركة الأسيرة، ونددوا باستمرار سلطات الاحتلال معاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم. وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى. 

ودعا المشاركون الى بذل مزيد من الحراك والتضامن مع ذوي الشهداء والأسرى مع حلول شهر رمضان المبارك.

#جنين

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