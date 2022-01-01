عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

بيت لحم/سما/

اصيب مساء اليوم الأحد، عشرات المواطنين بالاختناق في تجدد للمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين لمراسلنا، بأن المواجهات تجددت مساء اليوم، وتركزت في وسط القرية، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والمتظاهرين، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

واضاف سباتين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى المدخل الشرقي عند منطقة "المطينة" التي تشهد ذروة المواجهات مع الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت اليوم، المواطنة غادة إبراهيم سباتين (45 عاما)، وهي أم لستة أطفال في المنطقة ذاتها اليوم.