محافظ نابلس: السلطة الفلسطينية تتولى الإشراف على “قبر يوسف”

نابلس/سما/

أكد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان أن قبر يوسف يقع في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية هي من تتولى الاشراف عليه وحمايته وترميمه.

جاء ذلك في بيان للمحافظ بعد قيام عدد من الشبان بتحطيم أجزاء من القبر.



أشار اللواء رمضان الى أن المحافظة ستقوم بشكل عاجل بترميم واصلاح الضرر الواقع في القبر ولن يتم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل واصلاحه.

وأكد رمضان أن نابلس مدينة حاضنة للديانات الثلاث حيث يتعايش كافة مواطنيها تحت راية المحبة والتسامح والسلام وتقع على عاتق المحافظة حماية كافة الاماكن الدينية المقدسة واحترام الشعائر الدينية كافة بغض النظر عن طبيعتها، وحيث أن القبر مسجل لدى دائرة الاوقاف الدينية والاسلامية كأثر اسلامي فإن حمايته والاشراف عليه هي من مسؤلياتنا.