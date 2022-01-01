  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ نابلس: السلطة الفلسطينية تتولى الإشراف على “قبر يوسف”

الأحد 10 أبريل 2022 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس: السلطة الفلسطينية تتولى الإشراف على “قبر يوسف”



نابلس/سما/

أكد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان أن قبر يوسف يقع في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية هي من تتولى الاشراف عليه وحمايته وترميمه.

جاء ذلك في بيان للمحافظ بعد قيام عدد من الشبان بتحطيم أجزاء من القبر.


أشار اللواء رمضان الى أن المحافظة ستقوم بشكل عاجل بترميم واصلاح الضرر الواقع في القبر ولن يتم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل واصلاحه.

وأكد رمضان أن نابلس مدينة حاضنة للديانات الثلاث حيث يتعايش كافة مواطنيها تحت راية المحبة والتسامح والسلام وتقع على عاتق المحافظة حماية كافة الاماكن الدينية المقدسة واحترام الشعائر الدينية كافة بغض النظر عن طبيعتها، وحيث أن القبر مسجل لدى دائرة الاوقاف الدينية والاسلامية كأثر اسلامي فإن حمايته والاشراف عليه هي من مسؤلياتنا.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إسرائيل: لافروف تخلّص من الوفد العربيّ الزائر لموسكو باعتباره “مصدر إزعاج”!

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم

النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان

^kdk

مخابرات الاحتلال تهدد والد الشهيد رعد باقتحام مخيم جنين بأكمله إذا لم يسلم نفسه خلال ساعتين

عكا

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

شهيدة

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم