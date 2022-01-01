  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حقوق الانسان في "المنظمة" تحذر من الصمت الدولي تجاه الاعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

الأحد 10 أبريل 2022 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقوق الانسان في "المنظمة" تحذر من الصمت الدولي تجاه الاعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال



رام الله/سما/

حذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من الصمت الدولي والانحياز الى جانب الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها بحق الفلسطينيين، وآخرها اعدام سيدتين واحدة قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الابراهيمي الشريف.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، احمد التميمي، مساء اليوم الأحد، إن "المجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إشارة الى ان قانون القوة هو السائد في العلاقات الدولية والتعامل مع قضايا الشعوب وحقوقها الإنسانية".

وأضاف التميمي "أن كل القوانين والشرائع الدولية اكدت على حق الشعوب في الدفاع عن نفسها باستخدام كل الوسائل، الا ان المجتمع الدولي وهيئاته المسيطر عليه من قوى الاستعمار والامبريالية، قد اعطى هذا الحق للاحتلال الصهيوني العنصري ووفر له الغطاء ليمارس كل أصناف الجرائم ضد الفلسطينيين بكل أنواع الأسلحة والأساليب المحرمة دوليا".

وناشد التميمي "الهيئات ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني في كل دول العالم بالضغط على حكوماتها من اجل الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية ومحاسبة حكومة الاحتلال على خرقها وانتهاكها لها".

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

إسرائيل: لافروف تخلّص من الوفد العربيّ الزائر لموسكو باعتباره “مصدر إزعاج”!

فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

بالفيديو: رونالدو "يهشم" هاتف مشجع وعقوبات كبيرة متوقعة

الأخبار الرئيسية

النخالة: يجب أن يفهم العدو أن غزة ليست مفصولة عن الضفة ولن نسمح الاستفراد بجنين مهما كلف الثمن

^kdk

مخابرات الاحتلال تهدد والد الشهيد رعد باقتحام مخيم جنين بأكمله إذا لم يسلم نفسه خلال ساعتين

عكا

محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

شهيدة

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

ho

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم