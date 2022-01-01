الاحتلال يعتقل 5 شبان ويبعد ثلاثة آخرين عن "الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاحد، 5 شبان مقدسيين خلال تواجدهم بجانب المسجد الأقصى المبارك وفي باب العمود.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من ابراهيم خليل، ومحمد السعدي، وخالد إبراهيم، خلال تواجدهم بجانب المسجد الاقصى المبارك.

كما اعتقلت مخابرات وجيش الاحتلال عضو قيادة اقليم حركة فتح بالقدس عاهد الرشق، وناصر عجاج، اثناء الوقفة التضامنية مع اهلنا في مخيم جنين، في منطقة باب العمود بالقدس.

في غضون ذلك، ابعدت سلطات الاحتلال الشبان حمزة أبو ناب، ومحمد عويسات، ومحمد علي، عن المسجد الاقصى المبارك لمدة تتراوح بين ٢٥ يوما و٦ اشهر بعد أن تم اعتقالهم في وقت سابق.

ــــــــــ